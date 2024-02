Inscrições abertas para visitas de escolas públicas ao Cine Animazul

Escolas públicas e instituições sociais interessadas em levar turmas de alunos para uma vivência audiovisual no Cine Animazul podem se inscrever a partir desta segunda-feira (19) no site cine.animazul.org.br. O projeto tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes da linguagem cinematográfica de forma prática, lúdica e envolvente, a fim de contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade de interpretação e análise crítica.

A partir de diferentes exercícios de introdução à linguagem audiovisual, o Cine Animazul busca desmistificar o processo de criação artística, despertar o interesse por cinema e vídeo como forma de fruição, expressão e comunicação e estimular novos usos do audiovisual nas escolas.

Exercícios para as escolas públicas e instituições

Entre os exercícios propostos, está a simulação de uma pequena cena de cinema. Durante a atividade, os alunos criam um esquete, seus personagens, diálogos e ações para, em seguida, se distribuírem entre as diferentes funções de um set de filmagem. A turma conta com um kit básico de realização audiovisual – câmera, microfone, tripé, luz e claquete – para colocar a mão na massa, inventar, debater e implementar ideias em conjunto.

Outro exercício leva os estudantes a uma viagem no tempo, até os primórdios da invenção do cinema. A atividade se baseia na experimentação de brinquedos ópticos, dispositivos óptico-mecânicos capazes de criar a ilusão do movimento e de ajudar a compreender o princípio básico do cinema de animação. Entre os experimentos, estão o taumatrópio, o flipbook, o zootrópio horizontal e vertical, o fenactoscópio e praxinoscópio.

Para completar a experiência de interação entre cinema e educação, os alunos assistem a uma sessão singular e diversificada composta por curtas-metragens produzidos no Espírito Santo e em outros estados brasileiros. Assim, a garotada curte os filmes, descobre curiosidades em torno das produções e ainda participa de um debate sobre as obras.

Como participar?

O Instituto Marlin Azul disponibilizará 70 sessões, sendo 50 delas para escolas da rede municipal de ensino de Vitória e 20 para escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior capixaba, e instituições sociais. Contudo, as visitas acontecerão no decorrer do primeiro semestre de 2024, de terça-feira a sexta-feira, em dois turnos: das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Assim, o Cine Animazul é realizado pelo Instituto Marlin Azul, com recursos tanto do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), quanto da Prefeitura Municipal de Vitória, por meio do Projeto Cultural Rubem Braga.

Sobre o instituto

O Instituto Marlin Azul é uma associação sem fins lucrativos criada em 1999 com a finalidade de promover ações direcionadas à cultura, à arte e à educação, democratizando o acesso à produção e fruição de bens culturais.

Sobretudo, de lá para cá, vem desenvolvendo, a partir de ações de formação, produção, difusão e inclusão audiovisuais, diversos projetos sociais, culturais, ambientais, de preservação e valorização da memória e das tradições populares, voltados para diferentes públicos do Espírito Santo e do Brasil.

Aliás, além do Cine Animazul, a entidade realiza os projetos Revelando os Brasis, Projeto Animação, Curta Vitória a Minas, Cine Quilombola, Cinema de Griô, Griôs de Goiabeiras e Memória do Barro. Para conhecer os projetos, acesse institutomarlinazul.org.br.

Serviço:

Cine Animazul

Quando: sessões de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 14h às 17h, durante o primeiro semestre de 2024, conforme agendamento

Local: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha, Vitória

Inscrições on-line: a partir desta segunda-feira (19) no site cine.animazul.org.br

Mais informações: (27) 99872-3521 / (27) 3327-6999 / [email protected]