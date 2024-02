Anchieta: confira o decreto de seleção do programa Bolsa Atleta

Atletas esportivos de Anchieta têm até o dia 08 de março para pleitear o benefício Bolsa Atleta 2024, conforme o Decreto 6495/2024. O Bolsa Atleta é proposto, mediante seleção, aos atletas do município como forma de incentivar e ajudar nas despesas durante as competições.

Para participar do programa, o atleta deve solicitar o benefício via protocolo da prefeitura e participar da seleção de análise. Os interessados deverão atender às exigências previstas no Decreto nº 6495/2024, em relação às fases do pleito, os documentos necessários, aos procedimentos de inscrição e aos critérios objetivos para seleção e concessão do Benefício.

Para o prefeito Fabrício Petri, a ação é uma forma de incentivar os atletas e ajudar com despesas necessárias para participação em competições. “O Bolsa Atleta permite incentivar que os nossos atletas prossigam com seus objetivos e possivelmente promovam a cidade de Anchieta”, disse.

Conforme o decreto, para fins de solicitação de concessão do auxílio financeiro, será considerado destaque atual o atleta que no ano anterior a concessão da bolsa tenha sido destaque em competições estadual, nacional e mundial. Os valores do benefício variam de acordo com as cinco categorias, elencadas no decreto.

