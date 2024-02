Inscrições para concurso público em Dores começam nesta segunda (5)

A Prefeitura de Dores do Rio Preto abriu concurso público para diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (5), até o dia sete de março, por meio do site www.ibam-concursos.org.br.

O candidato interessado no certame, terá que pagar uma taxa de R$ 72,00 (setenta e dois reais) para se inscrever em cargos do Ensino Fundamental Completo e Incompleto; R$ 87,00 (oitenta e sete reais), para as funções do Ensino Médio e Curso Técnico, e R$ 107,00 (cento e sete reais), para as vagas que exigem Ensino Superior.

LEIA TAMBÉM: Concurso público: prefeitura de Dores do Rio Preto abre edital

Em alguns casos, é possível pedir isenção do pagamento. De acordo com o edital, o candidato deve fazer a solicitação de cinco a sete de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.ibam-concursos.org.br, onde contam todos os procedimentos necessários para a efetivação da inscrição.

As oportunidades de nível superior são para Arquiteto; Assistente Social; Biólogo; Contador; Educador Físico; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fiscal Ambiental; Fisioterapeuta; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional.

Já nos níveis médio e técnico, as vagas são para Agente Administrativo; Fiscal de Obras e Postura; Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática e Técnico em Saúde Bucal.

Para o nível fundamental completo o concurso oferece vagas nas áreas de Agente de Atendimento ao Público; Agente de Serviços Educacionais; Auxiliar Administrativo; Escriturário e Monitor de Transporte Escolar.

Quem tem nível fundamental incompleto também pode concorrer para os cargos de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação; Braçal; Eletricista de Baixa e Alta Tensão; Inseminador de Animais; Jardineiro; Motorista Profissional; Operador de Máquinas; Pedreiro e Zelador de Cemitério.

Os salários variam de R$ 1.054,72 a R$ 3.977,83. As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de abril.