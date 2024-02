Irrigação: estratégias para uso racional de água na agricultura

O Estado de Alerta sobre a situação hídrica no Espírito Santo foi revogado na última semana, após regularização das vazões dos rios de domínio do Estado. Ainda assim, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) recomenda que medidas voltadas ao uso racional da água continuem sendo adotadas.

