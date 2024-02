O meu nome sempre está à disposição, afirma vice-prefeita de Muniz Freire

Mariana Nogueira (PSD), atual vice-prefeita de Muniz Freire, postou foto ao lado do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), e do atual presidente da sigla no Espírito Santo, Weverson Meireles (PDT), que atualmente é chefe de Gabinete de Vidigal. O encontro ocorreu na manhã deste sábado (24), em um evento promovido pela prefeitura da Serra.

O registro foi divulgado nas redes sociais da vice-prefeita, que andava sumida do meio político do município de Muniz Freire, na região do Caparaó. Isso porque, segundo uma fonte, a mesma foi isolada pelo prefeito Dito Silva (PDT).

Questionada se a visita aos “caciques” do PDT, partido ao qual Dito Silva está filiado, seria com o intuito de retornar ao partido para uma possível vinda como pré-candidata a prefeita de Muniz Freire, a médica disse que visitou Weverson porque sempre lhe acolheu muito bem.

“Visitei Werverson porque sempre me acolheu muito bem. Mas meu nome sempre está à disposição”, ressaltou Mariana.

Frustração

No final do ano de 2023, Dito Silva ensaiou sua saída do PDT para o PSB, sigla do governador Renato Casagrande, porém a tentativa foi frustrante. Segundo revelou uma fonte, o prefeito forçou sua ida para o PSB para inviabilizar um possível retorno do ex-prefeito Delson de Oliveira ao partido, o qual foi eleito por duas vezes. Todo esse embaralhado causou desgastes junto à cúpula municipal e estadual de ambas as siglas.

Fez História

Mariana é filha do falecido médico e político Jaider Nogueira e entrou para a história da política Muniz-freirense ao se tornar a primeira mulher, vice-prefeita, eleita em um cargo eletivo no executivo municipal.

Eleita ao lado de Dito Silva em uma chapa puro-sangue pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com o total de 5.378 votos válidos, 54,14%, em 2020. Porém, recentemente filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), diante do descaso e desgaste que vinha sofrendo junto do Prefeito.