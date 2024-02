Itapermim: agricultores podem se credenciar no CAF para crédito rural

A Prefeitura de Itapemirim conta com uma equipe habilitada e qualificada pelo Governo Federal para credenciar os produtores rurais do Município no CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar). A inscrição é requisito para fins de acesso a crédito rural, dentre outras importantes políticas públicas voltada para o homem do campo.

Ficou interessado?

Agende o seu atendimento pelo telefone (28) 99930-9711. Além do cadastro, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social auxilia na abertura dos processos para a obtenção de recursos destinados a agricultura familiar.

A Secretaria funciona no 2º piso do polo UAB (ao lado do CRAS), na sede de Itapemirim. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O serviço prestado pelos consultores do Município é totalmente gratuito para a população, e visa promover o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.