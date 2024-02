Jovem de Guaçuí morre em acidente grave em zona rural de Alegre

Uma jovem de Guaçuí, identificada como Lídia Amélia de Almeida Silva, de 21 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR-482, local conhecido como “Placa”, na zona rural de Alegre. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 6h08 desta segunda-feira (12).

Testemunhas contaram aos policiais militares que as vítimas foram socorridas para hospitais. Uma das vítimas, ainda não identificada, foi levada para o Hospital de Jerônimo Monteiro, porém, segundo a equipe médica, não tinha condições de responder devido ao estado grave.

Leia também: Motociclista morre após se envolver em acidente grave em Vargem Alta

Posteriormente, os militares prosseguiram até o Pronto Socorro de Alegre, onde a Lídia, não resistiu aos ferimentos e morreu. A motocicleta, uma CB 250 Twister, foi removida do acidente. A dinâmica do acidente não foi informada.

Entramos em contato com a Polícia Civil, mas até o momento não obtivemos retorno.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.