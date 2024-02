Jovem é detido com moto clonada no centro de Cachoeiro

Um jovem, de 28 anos, foi detido após ser flagrado com uma moto clonada na manhã da última segunda-feira (26), no bairro Guandú, região central de Cachoeiro.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), os guardas receberam solicitação da central de videomonitoramento, onde o Ciodes se deslocou até a Rua Bernardo Horta para verificar uma moto Honda CG 160 Titan, de cor vermelha, com indícios de clonagem.

No entanto, os policiais localizaram o condutor dentro de um restaurante. Após conversa informal com ele, os militares fizeram consulta nos documentos e numerações do motor e chassi do veículo até a chegada dos agentes.

Na consulta, os agentes de trânsito constataram que no sistema havia o nome de outra proprietária. Nisso, ligaram para a proprietária que informou que sua moto estava em casa, confirmando a fala através de fotos, que constataram clonada a moto apreendida.

Diante disso, a moto foi apreendida e encaminhada para o pátio credenciado do Detran|ES. Já o jovem foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro.