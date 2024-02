Jovem é preso suspeito de matar homem a facadas em Conceição de Castelo

Um jovem, de 18 anos, foi preso na última terça-feira (20), suspeito de matar um homem de 40 anos, a facadas no município de Conceição do Castelo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, no centro da cidade.

A PC informou que na manhã após o crime, duas testemunhas disseram que estavam indo para o trabalho e, ao passarem pela região onde ocorreu o homicídio, notaram que havia um rastro de sangue próximo a um estabelecimento comercial, em direção à rua da Cerâmica. O rastro de sangue terminava em uma moita próxima às margens do rio.

Uma das testemunhas, ao se aproximar da moita, percebeu que havia um corpo caído e ensanguentado, momento que acionou de imediato a Polícia. No local, a equipe policial averiguou que se tratava de uma vítima de 40 anos.

Por meio de diligências e com o auxílio de câmeras de monitoramento da região, foi possível averiguar que o criminoso golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado e continuou a esfaqueando diversas vezes.

“O autor do crime golpeou a vítima pelas costas, a arrastou até o local onde o corpo foi encontrado e a esfaqueou diversas vezes. O motivo seria uma briga entre a vítima e o autor. Ele também chegou a ludibriar menores de idade, que não sabiam de suas intenções homicidas, para que participassem do crime”, disse a delegada da Delegacia de Polícia de Conceição de Castelo, Lorena Robaldo.

Portanto, o jovem de 18 anos foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e, corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).