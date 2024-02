Mulher morta com golpes de faca em Jerônimo Monteiro é identificada

Foi identificada como Antonia Moura de Oliveira, de 48 anos, a mulher encontrada morta com golpes de faca na manhã desta terça-feira (20), no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro.

Segundo a Polícia Militar, informações indicavam que uma mulher teria sido vítima de homicídio em uma residência. No local, que é as margens da BR-482, os militares constataram que Antonia já estava sem vida e com algumas perfurações pelo corpo.

No entanto, populares contaram que o suspeito seria o companheiro que fugiu em um Volkswagen Gol de cor branca. Buscas estão sendo realizadas para capturar o suspeito. Os policiais isolaram o local e acionaram a perícia da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jerônimo Monteiro. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.