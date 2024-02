Juninho fora do PL? Em nota, vereador expõe insatisfação com o partido

O vereador e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Junior Corrêa, expôs a sua insatisfação com o tratamento que vem recebendo da Presidência Estadual do PL, partido no qual está filiado.

Após relatar a sua trajetória na legenda e ressaltar que era de conhecimento de todos o seu desejo de chegar ao Palácio Bernardino Monteiro, o político apontou o estremecimento nas relações.

LEIA TAMBÉM: Presidente do PL é preso em operação da PF

“Porém, alguns fatos se sucederam a partir de seis meses passados que eu tive que gerenciar e resolvê-los com paciência e resiliência. Mas, desde dezembro, o diálogo com o senador Magno Malta tem ficado mais escasso e complicado. Sua crença em que o PL caminhe sozinho ou com poucas composições nas eleições, tornaram os diálogos difíceis e escassos”, afirmou o pré-candidato por meio da sua rede social.

A falta de atenção do presidente estadual do PL, senador Magno Malta, e o desinteresse de lideranças internas do partido em dialogar também aparecem entre as queixas do vereador.

“Até que nesse mês de janeiro eu liguei para o senador para uma conversa pessoal, e ele me falou que estava chegando de viagem dos EUA e na chegada me avisaria para conversarmos, o que não ocorreu. Uma simples foto de uma conversa com o presidente municipal do MDB fez com que o tesoureiro estadual do partido, Pastor Carlos Salvador, me indagasse no WhatsApp e quando eu pedi para conversarmos pessoalmente houve uma expectativa de retorno que não aconteceu”, afirmou Junior Corrêa.

Em meio exclusão dentro do PL, nesta segunda-feira (7), o vereador se reuniu com lideranças políticas do Progressistas para discutir o cenário das eleições municipais em Cachoeiro.

“Em torno a tantos dúvidas e incertezas, eu me reuni com atores políticos importantes da cidade para discutir o futuro das eleições de Cachoeiro de Itapemirim em 2024 e estamos reavaliando algumas ações e decisões. No mais, me coloquei, como sempre fiz a serviço de Cachoeiro e dos cachoeirenses. Nossa cidade merece e precisa de futuros melhores. E eu quero estar ao lado deste futuro próspero”, ressaltou.

Leia a nota na íntegra