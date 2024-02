Presidente do PL é preso em operação da PF

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, foi preso, nesta quinta-feira (8), em um operação realizada pela Polícia Federal (PF), que investiga tentativa de golpe de Estado após o pleito eleitoral de 2022.

De acordo com informações da CNN, a prisão foi por causa de porte ilegal de arma de fogo.

LEIA TAMBÉM: Hora da Verdade: PF dá prazo de 24h para Bolsonaro entregar passaporte

A ação da PF, denominada Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim), tem como alvo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como Braga Netto, Augusto Heleno e Valdemar Costa Neto.

A operação também já prendeu os ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.