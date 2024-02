Laudo que vai confirmar causa da morte de bebê será divulgado em 10 dias

O laudo que vai confirmar a causa da morte do bebê de um mês em Marataízes será divulgado em até 10 dias, de acordo com a Polícia Civil. A criança morreu poucos minutos após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no final da manhã da última segunda-feira (19).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por um período igual. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias) e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os pais chegaram à unidade por volta das 11 horas. A mãe estava com o bebê, do sexo masculino, desacordado nos braços. A criança apresentava sangramento nasal, bucal e cianose (coloração azulada da pele decorrente de oxigenação insuficiente do sangue) nas extremidades do corpo.

Apesar dos esforços em manter a criança respirando, o óbito foi atestado por volta das 11h45. Mediante a falta de informações passadas pelos pais sobre as lesões, a PM foi acionada. Em seguida, os policiais conduziram o casal para a Delegacia Regional de Itapemirim.