Litoral Sul capixaba terá reforço na segurança durante o Carnaval

No Carnaval muitas pessoas preferem viajar e o destino mais procurado é o litoral, seja para curtir ou descansar. E para que os dias de folias e descanso não sejam frustrados, a Polícia Militar realizará a Operação Carnaval, que começou na última quinta-feira (8), e vai até a próxima quarta (14), em todo o litoral Sul Capixaba.

Leia também: Operação Carnaval: Eco101 reforça recursos na BR-101 que corta o ES

No entanto, o comandante do 3º CPOR da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Fabrício Martins, explicou que os esquemas de segurança no Carnaval terão reforço especial com policiais militares de outros municípios.

“Serão quatro dias de operação. Vamos dar um apoio especial na área litorânea onde compreende Marataízes e Itapemirim. Teremos também o apoio da unidade de Cachoeiro e Alegre nessas regiões. Já em Piúma e Anchieta, o apoio será por parte dos militares de Mimoso do Sul e Muqui”, disse o coronel.

Além disso, Fabrício ressaltou que as pessoas devem ficar atentas com objetos pessoais em locais de grande movimento. “Se for pular Carnaval em blocos de ruas, trio elétricos e clubes, não levem grande quantidade de dinheiro. Leve somente a quantidade que for gastar. Aliás, deixe bem guardado os equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares para que não sejam alvos de criminosos”, contou.

Sigam as dicas da PM para curtir com segurança no Carnaval

Evite o excesso de bebida alcóolica;

Evite levar objetos de grande valor para os blocos;

Evite levar grande quantidade de dinheiro para as ruas. Leve somente o que for gastar;

Se beber, não pegue o carro. Vai de carona;

Caso leve objetos de grande valor, guarde no bolso.