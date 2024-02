Operação Carnaval: Eco101 reforça recursos na BR-101 que corta o ES

Com a chegada de um dos feriados mais esperados no ano: o Carnaval, muitas pessoas aproveitam a folga para viajar, para curtir a folia ou descansar. E um dos meios de transporte mais utilizados são os veículos de passeio.

Pensando nisso, a Eco101, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), dará início a Operação Carnaval, onde serão realizadas ações educativas ao longo dos 478,7 quilômetros de trecho sob concessão, a fim de conscientizar os condutores quanto a importância da condução segura e proporcionar maior fluidez ao tráfego na BR-101/ES/BA.

Leia também: Carnaval 2024: PRF inicia operação e dá dicas para viagem segura no ES

A operação será iniciada nesta sexta-feira (9) e seguirá até a quarta-feira (14). Neste período, a concessionária manterá à disposição dos usuários 12 ambulâncias – sendo oito normais e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados – para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa.

Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas em média a cada 40 quilômetros da rodovia.

Os condutores contarão também com informações sobre condições da rodovia, além de mensagens educativas por meio de 10 painéis de mensagens variáveis fixos e quatro móveis.

Além de intensificar a operação rodoviária, durante o período as obras que necessitam de interdição de pista serão suspensas a partir das 12h de sexta (09). No entanto, é importante ressaltar que as restrições podem ser modificadas de acordo com as orientações do CCO e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o gerente de Operações da Eco101, Christian Tanimoto, além do investimento em infraestrutura realizado pela concessionária ao longo da BR-101, as ações educativas e de fiscalização contribuem para a segurança viária. “Contamos com o Programa de Redução de Acidentes (PRA), onde são mapeados pontos de atenção, estudadas possíveis melhorias e realizadas ações preventivas com o foco na redução de acidentes. Em 2023, foram realizadas 60 ações e sensibilizados mais de sete mil usuários, entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas”, afirmou.

Segurança na BR-101

Para que os usuários possam programar e realizar sua viagem com segurança, a Eco101 ressalta que o motorista deve realizar a revisão do veículo antes de pegar a estrada. Verificar alguns itens como óleo, calibragem e condição dos pneus, freios e água no radiador, além da correta acomodação das bagagens no veículo, proporcionam uma viagem segura para todos os passageiros.

Além disso, a concessionária faz um alerta às pessoas para que usem o cinto de segurança e respeitem o limite de velocidade da via. Também é importante lembrar que é proibido trafegar pelo acostamento e que as ultrapassagens devem ser feitas somente em locais seguros e permitidos. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, à atenção deve ser redobrada e o motorista não deve parar o veículo sobre a faixa de rolamento.

A Eco101 informa que sempre que o usuário precisar de auxílio, atendimento pré-hospitalar, remoção de veículo ao longo do trecho sob concessão pode entrar em contato pelo 0800 7701 101, canal que funciona 24 horas, todos dias da semana.