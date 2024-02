Luta contra o rebaixamento: Serra recebe Rio Branco-VN no Robertão

Rio Branco-VN e Serra se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h, no Robertão. O jogo, valido pela 7ª rodada do Campeonato Capixaba, marca a partida mais importante para as duas equipes até aqui neste Capixabão. Ambos brigam pela permanecia na Série A do estadual.

Serra vive uma situação melhor que o rival de Venda Nova, com quatro pontos, um a mais que o Rio Branco-VN, ocupa a 8ª colocação do Campeonato Capixaba (primeiro fora da zona de rebaixamento). Contudo, o Tricolor Serrano joga em casa, em busca da vitória, para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O Polenterio de Venda Nova ocupa a 9ª colocação, com três pontos conquistados, e busca sua primeira vitória no Campeonato Capixaba. Caso conquiste a vitória fora de casa, passa o Serra na tabela, sai da zona e ainda pode encostar no Jaguaré (7° colocado).

Leia também: Resultados específicos podem tirar o Estrela da zona de rebaixamento

Aliás, com a vitória, Serra chega a sete pontos no campeonato, mesma pontuação do Jaguaré. Contudo, se o Rio Branco de Venda Nova conquistar a “difícil” vitória no confronto direto, vai a seis pontos e ultrapassa o Tricolor Serrano no Capixabão.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes