Manhã desta quarta (21) foi marcada por trânsito complicado em Cachoeiro

A quarta-feira (21) amanheceu complicada para os cachoeirenses. A chuva que ocorre em todo o município desde a madrugada deixou ruas alagadas e tem causado muitos transtornos. Muitos moradores registraram vídeos das vias tomadas pelas águas, ocasionando dificuldade de locomoção. Funcionários também relataram atraso para chegar ao local de trabalho.

Outro reflexo da chuva foi o caos no trânsito, que desde as primeiras horas do dia apresentou lentidão em várias ruas e avenidas da cidade. Motoristas que passaram pela região central de Cachoeiro precisaram ter cautela e paciência. Além dos alagamentos, os buracos também são motivo de preocupação.

A lentidão foi registrada em vários pontos como, Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, Aristides Campos, Beira Rio, Bernardo Horta, rua Coronel Francisco Braga, rua Costa Pereira, entre outras.

Na parte da tarde o fluxo de veículos está fluindo normalmente.