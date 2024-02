Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões nesta quinta-feira (8)

O concurso 2.686 da Mega-Sena pode sortear R$ 38 milhões nesta quinta-feira (8). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 223 mil de rendimento no primeiro mês. Se o ganhador quiser investir em automóveis, poderá adquirir 150 automóveis, do tipo SUV, no valor de R$ 253,3 mil, cada. O valor da aposta simples para a Mega-Sena é de R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

No site Loterias Caixa, é possível apostar em várias modalidades ao mesmo tempo na opção combo de apostas. No app Loterias Caixa, a mesma funcionalidade está disponível na opção Rápidão. Mais detalhes sobre as modalidades estão disponíveis no site das Loterias Caixa.