Mega-Sena pode pagar R$ 95 milhões neste sábado (3)

E quem deseja ficar milionário, a Mega-Sena vai sortear R$ 95 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio do concurso 2.684 será feito neste sábado (3), a partir das 20h (horário de Brasília).

O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis. No concurso da última quinta-feira (1º), ninguém levou o prêmio máximo. O valor de uma aposta simples é de R$ 6 e a aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Fonte: Agência Brasil