Metas fiscais: Vargem Alta tem expectativas frustradas com ICMS

Apesar de ter cumprido as metas fiscais do 3º quadrimestre de 2023, Vargem Alta teve as expectativas frustradas quanto a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os números foram apresentados pela Secretaria Municipal de Finanças, em audiência pública, nesta terça-feira (27), na Câmara Municipal.

“Nós encerramos 2023 com um orçamento de R$ 90 milhões, quase R$ 90, 5 milhões, e arrecadamos R$ 133 milhões e 800 mil, dando uma porcentagem de 147% do orçamento. Trazendo de forma bem simbólica, a gente não teve uma receita muito crescente, muito grande, comparando 2022-2021 e 2023-2022, mas nós cumprimos o que foi orçado para o município para 2023”, explicou o secretário Emerson Cereza.

Quanto a arrecadação do ICMS, o chefe da pasta aponta que foi uma arrecadação positiva, mas longe do que o município estipulou.

” O ICMS, por exemplo, a gente registrou uma queda. Não uma queda, mas um valor bem próximo ao de 2022. Porém, não se igualou, não superou, até julho, e agosto a gente começou a registrar um aumento, sendo um valor superior a 2022. No fechamento do ano, a gente arrecadou mais ICMS do que 2022. Porém, as nossas expectativas eram um pouco maiores, considerando o nosso histórico”, explicou.

A audiência público onde os números foram apresentados pode ser conferida na íntegra abaixo: