Moto clonada é apreendida pela Guarda Municipal em Cachoeiro

Mais uma moto clonada foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM), na última quarta-feira (28), entre os bairros Ilha da Luz, Vila Rica e centro.

De acordo com a GCM, os guardas receberam orientações da Central de videomonitoramento e abordaram a moto Honda CB 250F Twister, de cor branca.

Na abordagem, os agentes verificaram o veículo e constataram que o número do chassi constava em outra motocicleta de mesmo modelo e cor, com restrição de alienação fiduciária.

Portanto, o condutor foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Já o veículo, foi removido para o Pátio Credenciado do Detran|ES.

