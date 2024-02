Carro roubado é recuperado pela PRF em Ibatiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta quarta-feira (28), um carro roubado no km 166 da BR-262, em Ibatiba. Segundo a PRF, o carro apresentava restrição de furto/roubo ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2023, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

A PRF informou que os agentes realizavam uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, momento em que abordaram um veículo Volkswagen/Saveiro, de cor vermelha, com suspeita de clonagem veicular.

No entanto, ao ser questionado sobre a procedência do automóvel, o condutor informou que o pegou emprestado de um amigo, não tendo mais informações sobre a origem do veículo. Na fiscalização, verificou-se que os elementos identificadores apresentavam sinais de adulteração, sendo identificado que o carro original possuía restrição de roubo/furto.

Portanto, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba para as medidas legais cabíveis.