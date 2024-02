Mulher denuncia agressão e cárcere privado em Cachoeiro

Uma mulher viveu momentos de terror após ser agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro em Vargem Grande do Soturno, distrito de Cachoeiro. A mulher, que não teve a identidade revelada, estava no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes na manhã desta quarta-feira (14), recebendo atendimento médico, quando pediu ajuda da Guarda Municipal.

Segundo relatos da vítima aos guardas, ela teria passado a noite anterior sob cárcere privado e agredida pelo companheiro. A mulher apresentava escoriações em todo o rosto e informou que o agressor havia fugido em uma moto Honda CG 160 Fan.

Leia também: Homens são detidos e armas apreendidas em Carnaval de Piúma

Diante das informações, os guardas realizaram buscas pelo suspeito com ajuda do videomonitoramento, que informou que a moto estava passando do bairro Coronel Borges para o Arariguaba.

Neste momento, a equipe da Polícia Militar foi acionada e a guarda retornou para o Pronto Atendimento. Nisso, foi identificada a moto com uma pessoa sentada ao lado. Os guardas pediram para que o suspeito se identificasse, porém, ele embarcou na moto e fugiu em alta velocidade sentido ao bairro Bela Vista. Na perseguição, os guardas perderam o suspeito de vista e não foi localizado.