Homens são detidos e armas apreendidas em Carnaval de Piúma

Dois suspeitos foram detidos e duas armas apreendidas durante policiamento na festa de Carnaval na madrugada desta quarta-feira (14), em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PM, por volta das 0h10, policiais militares receberam informações de que um suspeito estaria armado em meio à multidão. Imediatamente, os policiais identificaram o homem e realizaram a abordagem, onde encontraram um revólver calibre 32 com seis munições e mais três no bolso.

Já por volta das 3h57, os militares receberam denúncias de que outro suspeito estaria armado na mesma praça. Os policiais fizeram a abordagem, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Ao consultar o nome, foi constatado que o suspeito possui passagens pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, deixado o sistema prisional a poucos dias.

No local, compareceu um homem identificando-se como Policial Militar da reserva remunerada e sendo amigo do abordado, informando que estariam juntos. O homem portava na cintura uma pistola Taurus G2C, calibre 9 milímetros municiada com 13 munições intactas. A PM disse que ele não apresentou nenhum documento que comprovasse sua identidade e o direito de estar portando a arma de fogo. Portanto, o homem foi detido.

Diante dos fatos, os dois detidos foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Piúma, juntamente com os materiais apreendidos.