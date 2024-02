Mulher é agredida com mordidas e ameaçada de morte em Mimoso do Sul

A Polícia Militar foi acionada na noite da última terça-feira (27), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul.

No local, a vítima de 33 anos, relatou aos militares que foi agredida com copadas, pedradas e mordidas por uma mulher com intuito de matá-la. Ainda, segundo a vítima, ela ficou com lesões na boca e nas pernas.

Leia também: “Dói ver as pessoas me acusando”, diz mãe de bebê que morreu engasgado

No entanto, a PM informou que a agressora ameaçou a vítima de morte com as seguintes palavras: “Posso ir hoje para a delegacia, mas quando eu retornar eu mato essa mulher”.

Diante disso, a vítima e a agressora foram conduzidas para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Mesmo machucada, a vítima disse à PM que não precisava de atendimento médico.