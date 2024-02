Mulher é encontrada morta com golpes de faca em Jerônimo Monteiro

Uma mulher de 48 anos, foi encontrada morta dentro de casa com perfurações de faca pelo corpo na manhã desta terça-feira (20), no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima teve uma discussão com o companheiro no dia anterior. A PM informou que após o crime, o suspeito fugiu do local. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e está a caminho do local.

Leia também: Homem mata namorado da sobrinha em MG, foge e acaba preso no ES

A ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.