Muniz Freire se prepara para realizar o 3º Encontro de Carros Antigos

Entre os dias 9 e 10 de março, na Praça Divino Espírito Santo, na sede de Muniz Freire, será realizado o 3º Encontro de Carros Antigos no município.

O evento, que vai para sua terceira edição, é realizado por moradores locais que são fãs de veículos antigos e conta com o apoio do comércio local e da Prefeitura de Muniz Freire. Neste ano, além da exposição de veículos antigos, o evento, que é aberto ao público, contará com shows ao vivo, praça de alimentação e tenda da sanfona.

Para Ilson Caçador, idealizador do evento, o encontro é uma máquina de fazer amigos. “Amo Muniz Freire. Ficava pensativo do porquê Muniz Freire nunca teve um encontro de carros antigos, sendo que em qualquer parte do Brasil e do mundo existem encontros. É uma máquina de fazer amigos”.

Interessados em expor seus veículos podem entrar em contato pelo telefone (28) 99982-0199.