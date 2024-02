População reclama do alto número de acidentes em trevo de Alegre

Segundo populares, o trevo que liga a BR 482 à rodovia ES 181, recentemente passou por melhorias. Porém, no local, o número de acidentes em trevo de Alegre tem aumentado. Quem passa na localidade conhecida como “Placa”, afirma que o trevo ficou pequeno e com uma curva muito acentuada. Caminhões grandes já danificaram os canteiros e meios-fios. Além disso, ondulações na pista colocam em risco a vida de quem passa pelo local.

Para Indiana Oliveira (26), acadêmica de enfermagem, e tia da jovem Maria Luiza Ferreira (18), que sofreu um acidente no último dia 12 e se encontra hospitalizada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, a obra foi mal planejada desde o projeto até a execução em todos os sentidos. O acidente vitimou a jovem Lídia Amélia de Almeida Silva, 21 anos.

Leia também: Seleções do Futuro: Alegre promove inclusão social por meio do esporte

“Como proprietária de uma moto, também sempre tive dificuldades de chegar no trevo. De fato, o trevo tem um nítido desnível na pista, é consideravelmente perigoso. Os acidentes são constantes, não somente com moto. Só de carro, já vi mais de cinco em um mesmo dia com fotos e vídeos na internet. Desde a atualização da obra no local, acidentes são diários. Infelizmente, desta vez com uma pessoa da minha família. Inenarrável o descaso com o dinheiro público, mas o que mais me impressiona é pôr a vida das pessoas que precisam transitar ali em risco, pois é uma obra mal planejada desde o projeto até a execução em todos os sentidos”, afirma.

Acidentes no trevo de Alegre

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que a equipe técnica já avaliou o trecho e está programado para este mês um abatimento asfáltico em um pequeno segmento. Informa ainda que toda a extensão da rodovia estadual está devidamente sinalizada e orienta os motoristas a respeitarem o limite máximo de velocidade nas rodovias.