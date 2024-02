Norma Ayub: ex-deputada pode ser candidata a prefeita em Cachoeiro

A ex-deputada federal e ex-primeira-dama do município de Cachoeiro de Itapemirim Norma Ayub foi listada entre os nomes que serão avaliados em uma pesquisa que será realizada pelo Progressistas (PP) para definir quem será o nome da coligação que disputará as eleições para prefeito da Capital Secreta em outubro deste ano.

A possibilidade da sua candidatura foi levantada, nesta quinta-feira (15), em reunião realizada pela legenda, no Diretório Municipal, após a desistência do pré-candidato do PL vereador Júnior Corrêa (PP), nome que a sigla pretendia apoiar.

LEIA TAMBÉM: PP busca nome ideal para disputa da Prefeitura de Cachoeiro

Além dela, também devem fazer parte da pesquisa o Coronel da Polícia Militar, Fabrício da Silva Martins, e o diretor da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI), Ruberval Rocha.

A ex-deputada federal é esposa do deputado estadual, presidente do PP em Cachoeiro e ex-prefeito da Capital Secreta, Theodorico Ferraço.

Trajetória

Noma Ayub começou sua atividade política na terceira gestão do ex-prefeito Ferraço, de 1997 a 2000, como voluntária no serviço social, na condição de primeira-dama da cidade.

Em 2001, tornou-se secretária municipal de Assistência Social e implantou ações em favor do combate à violação dos direitos da mulher como, por exemplo, a implantação da Casa Abrigo.

A sua atuação no Sul do Espírito Santo também possibilitou a sua eleição como prefeita do município de Itapemirim, a sua terra natal, para a gestão 2005-2008, sendo reeleita para novo mandato de 2009-2012.

Em 2017, foi a primeira mulher eleita deputada federal do Sul do Espírito Santo. Assumiu seu primeiro mandato na Câmara Federal, sendo reeleita deputada federal em 2018 para mais quatro anos.