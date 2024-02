PP busca nome ideal para disputa da Prefeitura de Cachoeiro

Após o vereador Júnior Corrêa (PL) anunciar que não vai disputar as eleições para prefeito em Cachoeiro, o Progressistas (PP), que tinha fortes intenções de apoiá-lo, se reuniu, nesta quinta-feira (15), com correligionários para tratar dos próximos passos que o partido dará nesse novo contexto.

Na reunião, ficou acordado que o grupo, composto pelo PP, MDB e Novo, lançará uma pesquisa de opinião pública para testar a popularidade e a aceitação de nomes lembrados durante o encontro.

Entre os citados estão o Coronel da Polícia Militar, Fabrício da Silva Martins; do diretor da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI), Ruberval Rocha, e o da ex-deputada federal Norma Ayub.

Em relato na rede social, o deputado estadual e presidente do Progressistas em Cachoeiro, Theodorico Ferraço, não descartou a possibilidade de o seu nome também ser testado para a disputa.

De acordo com ele, ficará em “stand by”, que, em uma tradução ampla, significa estar presente, estar ao lado, estar de prontidão, estar em espera.

Além da diretoria executiva do PP, o encontro também contou com a presença do presidente do MDB em Cachoeiro, Rogério Athayde.