Operação Caça-Fantasma mira integrantes de facção criminosa que atua no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), deflagrou, nesta quinta-feira (08), a terceira fase ostensiva da “Operação Caça Fantasma”. A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo.

A investigação foi instaurada pelo GAECO com o objetivo de identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa autointitulada “Primeiro Comando de Vitória (PCV)” que agem de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes conexos, em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

As medidas judiciais de interceptações telefônicas, telemáticas e de buscas e apreensões, entre outras diligências investigativas, culminaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição e porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio, por gestão criminosa de lideranças da organização criminosa que se encontram custodiadas em unidades prisionais do Estado do Espírito Santo.

Mandados

A deflagração da operação tem por objetivo o cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e de 19 mandados de busca e apreensão em municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Aracruz, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal de Vitória. A investigação tramita em segredo de Justiça.

Dos 11 investigados com mandados de prisão, dois já estavam presos por outros crimes e, até o momento, foram cumpridos cinco mandados. Um dos investigados tentou fugir da Polícia Militar e quebrou o telefone celular, mas foi perseguido e preso.

Foto: Divulgação

Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva contaram com a participação de Policiais Militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), 1º Batalhão, 4º Batalhão, 5º Batalhão e 17ª Cia. Independente, além dos militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.

A primeira fase da Operação Caça-Fantasma foi deflagrada no dia 15 de dezembro de 2022, nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana. Já a segunda fase foi deflagrada em 30 de março de 2023, em Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari.

Mais informações das fases da Operação Caça-Fantasma:

MPES deflagra Operação Caça-Fantasma

MPES deflagra a segunda fase ostensiva da “Operação Caça-Fantasma”

“Operação Caça-Fantasma” – Nota 2