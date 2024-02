Oportunidade! Feirão do Emprego oferta mil vagas de trabalho no ES

Vitória das oportunidades e da dignidade! Na manhã desta segunda-feira (19), a Prefeitura de Vitória deu mais um passo para levar mais qualidade de vida e geração de renda para os moradores com o lançamento do Mega Feirão de Empregos, uma parceria entre a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), por meio do Sine Vitória, e do Grupo Carone.

O projeto trará um impacto positivo para a população, oportunizando um meio de subsistência, além de oportunidades de realizações profissionais e pessoais. Pensando nisso, a PMV anunciou a oferta de mais de mil vagas de emprego como fruto da parceria entre a administração municipal e a iniciativa privada.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, explica a importância do projeto: “Trabalhamos, principalmente, com ideais de vida. A presença de vocês aqui hoje é de extrema importância, além de demonstrar o compromisso e a vontade que estão tendo de se reinserirem no mercado de trabalho”.

Ele completou: “Uma oportunidade como esta precisa ser parabenizada. Aproveito o momento para agradecer ao Grupo Carone a iniciativa. Com essa parceria, estamos conseguindo oferecer vagas de contratação quase imediata, que também acolherão pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua, o que demonstra a sensibilidade e a necessidade de uma gestão pública que gere mais que empregos, mas que também dá dignidade à população”.

Negociação

O titular da Semcid, Diego Libardi, falou sobre o diferencial do Feirão de Empregos: a inclusão. “A negociação feita com o Grupo Carone foi extremamente significativa para tratar de uma política pública da cidade de Vitória. Dessa forma, conseguimos garantir vagas de emprego para pessoas que se encontram em situação de rua. Então, além das mil vagas ofertadas, 10% de vagas são para pessoas com deficiência. O Grupo Carone disponibilizou, voluntariamente, 2% de vagas para pessoas em situação de rua. Também serão ofertadas 2% de vagas para primeiro emprego, o que garante um início para aqueles que querem se inserir no mercado de trabalho”.

Ele também destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas): “A Semas também faz parte do projeto, auxiliando nos encaminhamentos, realizando a triagem dos candidatos, que também terão a oportunidade e garantia de utilizar os abrigos municipais por até três meses”.

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever presencialmente, na Casa do Cidadão, entre os dias 21, 22 e 23 deste mês. As inscrições também podem ser realizadas por meio do aplicativo Vitória Online, no Sine Vitória.

Casa do Cidadão

Endereço: Av. Maruípe, 2544 – Itararé, Vitória

Horários de inscrição:

21/02: das 8 às 17h

22/02: das 8 às 12h

23/02: das 14 às 17h