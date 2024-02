Padre toma posse como pároco da Paróquia São Sebastião em Cachoeiro

O padre Josimar Azevedo Pirovani tomou posse como pároco da Paróquia São Sebastião, nesta quinta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim. O sacerdote, que é assessor diocesano para o Setor Juventude, foi nomeado pelo bispo Dom Luiz Fernando Lisboa CP, no dia 13 de novembro de 2023, para cuidar das questões administrativas e pastorais das 16 Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que compõem a paróquia que abrange 4 bairros de Cachoeiro. Aos 36 anos, o padre é o mais jovem pároco a servir a paróquia.

O novo pároco tomou posse na igreja matriz, com a presença de paroquianos, amigos, familiares, religiosos (as), padres e seminaristas. A Santa Missa foi presidida pelo bispo diocesano. Após a saudação inicial, Lisboa, solicitou a leitura do decreto de nomeação, em seguida, o padre Josimar fez a profissão de fé diante do bispo e da comunidade paroquial, e na continuidade seguiu-se a Liturgia da Palavra.

Na aclamação do Evangelho o novo pároco recebeu das mãos do bispo o Evangeliário e proclamou o Evangelho, recordando que uma das funções do pároco é o anúncio da Palavra.

Depois da homilia, o padre Josimar renovou as promessas sacerdotais e o bispo lhe entregou as chaves da igreja e do sacrário e ambos se dirigiram à Capela do Santíssimo Sacramento para um breve momento de oração. Na sequência, o padre Josimar prestou o juramento de fidelidade e o bispo o declarou empossado. Em seguida, josimar proferiu seu discurso de posse:

“Peço licença a todos vocês membros das comunidades dessa paróquia para entrar na vida de vocês, na história e na caminhada das comunidades. Bato à porta de vocês e chego com o desejo vos ouvir, conhecer a realidade, escutar as dores e desafios, as alegrias e desejos. Sei que essa paróquia tem uma história de evangelização e projeto pastoral e como pastor desejo continuar o caminho de evangelização”

Ao término da solenidade, houve uma confraternização que contou com a participação de todos.

Histórico do novo pároco da Paróquia São Sebastião

Filho de José Henrique Pirovani e Alcides Maria de Azevedo Pirovani, Josimar nasceu em Guaçuí, no dia 12 de agosto de 1987, tendo sido ordenado padre na Diocese de Cachoeiro em 19 de setembro de 2015.

Antes de ser nomeado pároco da Paróquia São Sebastião, atuou como Vigário Paroquial na paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes entre os anos de 2015 e 2017 e, na mesma paróquia, foi pároco entre os anos de 2017 à 2023.

Fez o curso superior em Filosofia (2008 – 2010) e Teologia (2011 – 2014) no Seminário Maior São João Maria Vianney, em Cariacica-ES.