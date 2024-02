Padres da Diocese de Cachoeiro participam de audiência com Papa Francisco

Nesta quinta-feira (8), ocorreu, na Sala Paulo VI, na cidade do Vaticano, a audiência entre o Papa Francisco e os participantes do Simpósio Internacional sobre a Formação Permanente dos Sacerdotes. Entre eles, está o representante dos presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, padre Antônio Tatagiba Vimercat. Tatagiba está em Roma desde a última segunda-feira (5).

Padre Thiago da Silva Vargas, membro do clero diocesano de Cachoeiro que, desde agosto de 2023 estuda em Roma, também participou da audiência.

Em seu discurso, aos cerca de mil participantes do encontro, Francisco começou agradecendo pela presença daqueles que vieram de longe – “Para muitos de vós, não foi fácil vir a Roma!” – aos promotores e organizadores, “mas sobretudo pelo que fazeis nas vossas dioceses e nos vossos países, pelo serviço que realizais”.

“Esses dias do encontro” – recordou o Papa – “oferecem a oportunidade para a partilha das boas iniciativas, para “dialogar sobre desafios e problemas e perscrutar os horizontes futuros da formação sacerdotal nesta mudança de época, sempre olhando em frente e prontos a lançar novamente as redes obedecendo à Palavra do Senhor”:

Trata-se de caminhar em busca de instrumentos e linguagens que ajudem a formação sacerdotal, não pensando que temos na mão todas as respostas – eu tenho medo daqueles que têm em mãos todas as respostas -, mas confiando que poderemos encontrá-las ao longo do caminho.”

O Papa exortou os sacerdotes à escuta recíproca, deixando-se assim inspirar pelo convite que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo e que é o título do encontro: “Reaviva o dom de Deus que está em ti” (2 Tm 1, 6):

O Convênio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes termina neste sábado (10), e é direcionado a representantes diocesanos, regionais e nacionais para a formação permanente de sacerdotes, especialistas e interessados nesta área, tem como objetivo dar início a um processo colaborativo com todas as Igrejas locais, visando fortalecer a formação permanente e o acompanhamento dos sacerdotes.