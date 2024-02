Paratletas do Espírito Santo participam do Meeting Paralímpico

Os paratletas Hermes Oliveira e Renato Madeira vão representar o Espírito Santo no Meeting Paralímpico Loteiras Caixa, evento que abre a edição 2024 da competição. Os capixabas participam na modalidade de atletismo, em Porto Alegre (RS), mas a competição também acontece simultaneamente em Rio Branco (AC), neste sábado (24).

As passagens aéreas dos dois paratletas do Espírito Santo, foram concedidas pelo Programa Voe Atleta e Renato Madeira é contemplado pelo Bolsa Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Ao todo, o Meeting Paralímpico vai receber 371 participantes, competindo nas modalidades de atletismo, natação, tiro com arco e bocha. Renato Madeira falou sobre a importância da competição e como os benefícios do Governo do Estado contribuem para a conquista de bons resultados.

“É através dos resultados dos Meetings que se consegue as vagas para as fases nacionais e para o Campeonato Brasileiro. Então, quanto mais Meetings participarmos, melhor. Assim, melhoramos a nossa marca. Além disso, eu sou bolsista e tenho o Voe Atleta, por isso procuro aproveitar os benefícios ao máximo para engrandecer, conseguir bons resultados e, consequentemente, levar o nome do Espírito Santo também”, explicou Renato Madeira.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.