Partida entre Vasco e Volta Redonda no ES terá esquema de segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) planejou um esquema especial de segurança para o jogo entre Vasco e Volta Redonda, neste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Com reforço de efetivo na Delegacia Regional de Cariacica, policias militares de unidades especializadas, bombeiros militares e apoio das Guardas Municipais de Vitória e Cariacica, o objetivo é promover um evento pacífico e seguro.

“Realizamos este planejamento a muitas mãos, com antecedência e tomando todas as medidas possíveis para evitar qualquer tipo de tumulto ou imprevisto. Realizamos reuniões com a empresa organizadora do evento, forças de segurança, instituições representativas e outros órgãos do Governo do Estado envolvidos nesta realização e esperamos, com todas as medidas adotadas, proporcionar um belo espetáculo”, frisou o gerente de Operações Integradas da Sesp, coronel Sebastião Biato Filho.

O efetivo total empregado no evento será de cerca de 170 agentes das forças de segurança, sendo o maior contingente, da Polícia Militar. Serão 142 militares dedicados exclusivamente ao evento, realizando policiamento ostensivo e preventivo. Além de policiais a pé e em viaturas, o evento vai contar com o Regimento de Polícia Montada (RPMont), Força Tática e Batalhão de Missões Especiais.

A Polícia Civil vai providenciar reforço no plantão da Delegacia Regional de Cariacica, para dar celeridade ao recebimento de possíveis ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar atua no evento de forma preventiva, realizando a fiscalização do espaço e mantendo equipe de prontidão em caso de necessidade de atendimento de emergência.

As Guardas Municipais de Vitória e Cariacica ficarão responsáveis pela escolta das delegações no caminho entre os respectivos hotéis e o local do jogo. A equipe do Volta Redonda ficará hospedada em Cariacica e a do Vasco, em Vitória. A Prefeitura Municipal de Cariacica também vai atuar com agentes de fiscalização de posturas e vigilância sanitária, bem como na organização do trânsito nas vias do entorno do Estádio.

Foco na entrada e saída de torcedores

O planejamento da Sesp foca, principalmente, nos horários de entrada e de saída dos torcedores do Estádio. O público previsto para o jogo é de, aproximadamente, 20 mil torcedores e, para evitar tumulto, foram adotadas medidas específicas visando facilitar o fluxo na entrada do Estádio.

As torcidas organizadas vão entrar no Estádio por acessos exclusivos, direcionados aos setores C e D das arquibancadas. Além disso, barreiras de contenção serão dispostas no trajeto até a portaria principal, permitindo apenas a passagem de pessoas que já possuam o ingresso. Essas barreiras serão promovidas por agentes da empresa de segurança privada contratada pela organização e contarão com apoio da Polícia Militar, que poderá intervir em caso de necessidade.

A abertura dos portões ocorrerá às 14h, ou seja, três horas e meia antes do horário previsto para o início da partida, que é às 17h30. A Sesp também sugeriu à empresa organizadora que aumente a quantidade de catracas nos portões de acesso. Com mais tempo e mais catracas, o objetivo é que os torcedores acessem seus assentos com tranquilidade, reduzindo o risco de tumultos.

“Nossa orientação é que os torcedores cheguem cedo, tomem seus assentos e aguardem o jogo com tranquilidade, especialmente as famílias que estiverem com crianças ou pessoas idosas. Também sugerimos que evitem ir ao jogo de carro, já que estacionar na região poderá ser difícil. A Ceturb participou das reuniões e terá reforço na frota de ônibus neste dia, oferecendo mais coletivos para quem optar por este meio de transporte. Transporte por aplicativo, táxi e carona solidária também são boas opções”, orientou o coronel Biato