Passeio ciclístico faz alusão à emancipação de Cachoeiro; confira

Um passeio ciclístico está sendo preparado para comemorar a emancipação política de Cachoeiro (celebrada no dia 25 de março). A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) conduzirá a atividade que será realizada no próximo domingo (3) e ainda há vagas para quem deseja participar.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.cachoeiro.es.gov.br/inscricao-passeio-ciclistico e deverão ser feitas até a sexta (1).

Segundo a Semesp, até o momento, 160 pessoas já se inscreveram. Os 100 primeiros inscritos garantiram a camisa do evento. Eles poderão retirá-la ao entregar um litro de leite de caixinha, que será doado ao Banco de Alimentos do município para, posteriormente, ser entregue a pessoas em situação de vulnerabilidade.

No dia do passeio, os ciclistas deverão se concentrar às 7h, na Praça de Fátima, Guandu – ponto de encontro do evento. Às 8h, eles sairão rumo à Avenida Beira Rio, e seguirão até a ponte da Ilha da Luz, atravessando sentido Rua Samuel Levi.

Em seguida, avançarão rumo à Av. Pinheiro Júnior, e depois seguirão pela Rua Moreira, atravessando a Ponte João dos Santos Filho, sentido à Rua 25 de Março e retornarão para a Praça de Fátima, que também será ponto de chegada. Ao final, será sorteada uma bicicleta entre os participantes.

“Essa será a primeira de uma série de atividades que organizamos para comemorar a emancipação do nosso município. Serão esportes de várias modalidades e convidamos nossa população para participar”, incentiva o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.