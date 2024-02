Pianista indicada ao Grammy Latino se apresenta em Vitória

Nessa quarta-feira (07) e quinta-feira (08), o Sesc Glória, no Centro de Vitória, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) dá início a temporada 2024, com duas apresentações sob a regência do maestro Helder Trefzger. A Oses recebe como solista convidada a pianista Erika Ribeiro, indicada ao Grammy Latino 2022 na categoria melhor álbum de música clássica.

A peça escolhida para o solo da pianista foi Concerto para Piano em Sol Maior, de Maurice Ravel, compositor e pianista francês, conhecido sobretudo pela sutileza das suas melodias instrumentais e orquestrais. Ainda no repertório, a Oses vai interpretar a abertura da ópera Anita Garibaldi, de Catarina Domenici, e a Sinfonia do Novo Mundo, de Antonin Dvorak.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Sesc Glória ou on-line, neste LINK (https://lets.events/e/musica-quarta-classica-orquestra-sinfonica-do-espirito-santo-oses) e custam R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível).

A realização é da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes), Orquestra Sinfônica do Espírito Santos (Oses), Secretaria da Cultura (Secult) e Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio ouro do Instituto Cultural Vale e parceria da Fecomercio – Sesc.

Concerto Didático

Nesta quarta-feira (07), às 8h30 da manhã, alunos da Apae e um grupo formado por pessoas em situação de rua e atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Porto Novo, Mucuri e Padre Gabriel, bairros do município de Cariacica, terão a oportunidade de acompanhar gratuitamente o ensaio técnico das apresentações, no Teatro Glória, em Vitória.

Repertório:

Catarina Domenici: Abertura Anita Garibaldi

Maurice Ravel: Concerto em Sol

Antonin Dvorak: Sinfonia n.º9, “Do Novo Mundo”

Serviço:

Série Quarta e Quinta Clássica

Data: 07 e 08 de fevereiro

Hora: às 20h

Local: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (Cartão empresário), R$ 10 (meia-entrada e comerciário), R$ 10 (meia-entrada solidária, com doação de 1kg de alimento).