Plenária apresenta pré-candidatos e projetos de Lula para Cachoeiro

A Federação Brasil da Esperança, composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PC do B), promoverá uma plenária municipal para apresentar os seus pré-candidatos a prefeitos e vereadores em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento, que reunirá lideranças estaduais dos partidos da Federação e apoiadores locais, está marcado para o dia 1 de março, a partir das 18h30, na Câmara Municipal.

Conforme explica o subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, ex-prefeito de Cachoeiro e pré-candidato ao Poder Executivo da Capital Secreta, Carlos Casteglione (PT), o projeto eleitoral a ser apresentado a sociedade será baseado em um programa de governo democrático, participativo e socialmente justo.

“Serão convidados outros partidos do arco de alianças do Governo Federal e entidades da sociedade civil. Vamos também apresentar as ações e projetos do governo Lula para Cachoeiro e região Sul”, afirmou.