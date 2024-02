PM apreende drogas durante patrulhamento em São José do Calçado

Na noite desta terça-feira (27), por volta das 21h39min, os policiais militares do 3º Batalhão durante patrulhamento no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, apreenderam 55 pedras de Crack.

Ao passarem pelo local conhecido como “VALA”, próximo à uma residência de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Os policiais visualizaram três homens, entre eles o suspeito, que ao visualizar a viatura correu, lançando no quintal de uma residência vizinha uma sacola.

O suspeito não foi localizado. Durante as buscas os militares localizaram a sacola contendo 53 pedras pequenas de Crack e outras duas maiores. Os outros dois suspeitos foram liberados pois não havia nenhum material ilícito com os mesmos.

O material foi apreendido e entregue na delegacia do município.

Leia também: PC prende no ES suspeito de anunciar tráfico de drogas nas redes sociais