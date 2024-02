Pode ter surpresa na praia! Confira como fica o tempo no Litoral Sul do ES

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável em todo o Espírito Santo neste sábado (10). O sol aparece entre nuvens e chuva de forma esparsa, em alguns momentos do dia, em todo o Estado.

As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral Sul.

Na Região Sul, segundo o instituto, o sol aparece entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Já nas altas, a mínima é de 18 °C e máxima de 28 °C.