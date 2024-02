Polícia apreende armas dentro de bueiro em São José do Calçado

Dois suspeitos, de 23 e 21 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (19), no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado. Além dois presos, duas armas foram encontradas escondidas dentro de um bueiro.

A Polícia Militar informou que os policiais militares receberam denúncias anônimas do tráfico que suspeitos estariam na região.

Os militares foram ao local e abordaram os suspeitos. Nisso, os policiais fizeram buscas e localizaram uma garrucha e um revólver, ambos calibres 22, além de quatro munições, escondidos dentro de um bueiro. Um dos suspeitos tentou fugir, porém foi alcançado e detido.

Portanto, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

