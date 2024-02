Polícia Civil prende foragido da Justiça em Guaçuí

Um homem de 33 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã da última quarta-feira (28), no bairro Santo Antonio, também conhecido como Morro Antonio Martins, localizado no município de Guaçuí.

Segundo a Polícia Civil, o foragido tem uma condenação por tráfico de drogas, mas cumpria a pena em liberdade desde o ano de 2020. No entanto, após desobedecer a ordens judiciais, a prisão dele foi decretada novamente, no último dia 21 de fevereiro.

Diante disso, após investigações, o setor de inteligência da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí descobriu o paradeiro do homem e conseguiu efetuar a prisão. O foragido não esboçou reação à abordagem policial e foi conduzido à delegacia.

Portanto, após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

