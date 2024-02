Polícia prende no RJ homem apontado por fornecer drogas no Sul do ES

Um homem, identificado como Cristiano de Freitas Santos, de 37 anos, conhecido como vulgo “Zim”, foi preso, apontado como um dos principais fornecedores de drogas nos municípios de Presidente Kennedy, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão ocorreu na última quarta-feira (21), na localidade de Rio Preto, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A PCES informou que Cristiano já figurou entre os 10 mais procurados do Espírito Santo. Levantamentos davam conta que o criminoso possuía vários endereços em Campos dos Goytacazes, Marataízes e Presidente Kennedy, inclusive alguns deles já foram alvos de buscas.

Na última terça-feira (20), policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Campos, foram até as localidades de Ibitioca, Lagoa de Cima e Rio Preto, onde encontraram a propriedade. Os policiais fizeram campana em cima de um morro por cerca de 5h, quando comunicaram a PCES que a propriedade estava ocupada.

Já na quarta-feira (21), por volta das 6h, as equipes foram até a localidade de Rio Preto onde cumpriram mandado de prisão preventiva contra Cristiano. A operação contou com a participação de Policiais Civis do Espírito Santo, Policiais Civis da 123ª Delegacia de Macaé, o Batalhão Ação com Cães (BAC), coordenados pela delegada titular Madeleine Dykeman (Deam) de Campos, delegado Thiago Viana, da Delegacia de Presidente Kennedy e do delegado Pedro Emílio 123ª Delegacia de Macaé. Com Cristiano foram encontradas duas pistolas, um revólver e munições.

Portanto, Cristiano foi trazido para o Espírito Santo para cumprimento do mandado de prisão preventiva e do auto de prisão em flagrante, em razão da litispendência, já que as ações penais já tramitam na Justiça Capixaba. Após as formalidades, ele será conduzido para um presídio de Segurança Máxima.