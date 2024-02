Polo Industrial já tem data para ser inaugurado em São José do Calçado

O Polo Industrial de São José do Calçado já tem data para ser inaugurado. De acordo com o prefeito Antônio Cuíca, os trabalhos estão a todo vapor e a expectativa é de que o equipamento seja entregue ainda no primeiro semestre de 2024.

“Vai inaugurar dia 8 de março. O governador está aqui com a gente, está indo bem”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Quanto a média de empregos que devem ser gerados após a inauguração do Polo Industrial, o gestor afirmou que a administração municipal ainda vai fazer um estudo para o levantamento de dados oficiais.

Nesta quinta-feira (1), por meio das sua rede social, Cuíca anunciou que mais duas empresas vão se instalar em Calçado. Segundo ele, uma de fabricação de telha e perfis e corte e a outra de dobra de vergalhão.

“Ambas vieram solicitar apoio ao Estado, como incentivo e facilidade de instalação, para gerar renda, emprego e desenvolvimento. O nosso vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), nos deu apoio e todo suporte para tornar esse sonho realidade”, escreveu.