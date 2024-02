Seleções do Futuro: Alegre promove inclusão social por meio do esporte

O programa Seleções do Futuro já retomou as suas atividades e, nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Alegre entrega os kits dos participantes. As crianças e adolescentes atendidos pelo projeto receberão chuteira, short, camisa e colete.

A iniciativa, gerida pela Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes de Alegre, contempla 200 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, com atividades desportivas e pedagógicas para o desenvolvimento motor.

“Esse programa, Alegre aderiu através de emendas parlamentares da deputada Soraya Manato. É um projeto do Governo Federal, que o prefeito Nirrô conseguiu trazer para o nosso município e viabilizar por meio dos recursos das emendas”, explicou o coordenador pedagógico do projeto Alessandro Lopes Araújo.

A parlamentar destinou cerca de R$ 200 mil para a execução do programa, que funciona nos bairros Clero Mourinho, Campo de Aviação e Vila do Sul.

A equipe é formada por seis profissionais, sendo cinco estagiários e um profissional de educação física. As atividades acontecem em dois horários, sempre no turno oposto ao da escola, das 7h às 11h e 14h às 19h.