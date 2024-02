PP lança pré-candidato a prefeito em Guaçuí

Dando continuidade ao seu projeto de expansão no Estado do Espírito Santo, o partido Progressistas lançou mais uma pré-candidatura para prefeitura no Caparaó. Depois de Dores do Rio Preto, agora foi a vez de Guaçuí, onde a legenda aposta no nome do ex-prefeito Vagner Rodrigues.

Nesta quinta-feira (1), o Diretório Municipal da sigla se reuniu, na Câmara Municipal de Guaçuí, para um grande ato de filiação e lançamento oficial da pré-candidatura da liderança política, que vai encabeçar a chapa majoritária no pleito eleitoral.

“Casa cheia em Guaçuí para receber, com muito entusiasmo, a filiação do ex-prefeito Vagner Rodrigues no Progressistas 11! Pré-candidato do partido à Prefeitura Municipal. Com toda sua experiência, o Vagner Rodrigues vem reforçar o Progressistas, especialmente na cidade do Caparaó”, afirmou o deputado federal e presidente estadual do partido, Da Vitória.

O encontro contou com a participação de diversas lideranças locais e do Estado. Entre elas, a deputada estadual Raquel Lessa e o presidente do Poder Legislativo municipal, Valmir Santiago.

Foto: Reprodução | Rede social

“Bem vindo ao Progressistas e conte comigo nesse projeto de futuro para Guaçuí. A noite hoje foi muito especial e mostra o carinho da cidade por você. População, vereadores, lideranças… a Câmara Municipal ficou lotada de gente que confia no seu trabalho. Estamos juntos”, declarou a parlamentar.