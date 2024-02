Prefeitura de Anchieta atualiza sobre obras em centros de saúde

As obras estão a todo vapor para reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da comunidade de Mãe-Bá, em Anchieta. A reforma da unidade inclui reparos diversos, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade.

A Prefeitura também está reformando, ao mesmo tempo, a sede da Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidades Unificadas (CEU) e o Laboratório Central.

“Estamos otimizando os espaços para oferecer aos moradores um local onde são disponibilizados serviços de saúde com mais qualidade e segurança”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

No bairro Nova Anchieta, a Prefeitura, com apoio do governo do Estado, vem construindo uma ESF (Estratégia de Saúde da Família) para atender os moradores locais e do bairro Planalto.

