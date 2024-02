Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para Médicos

A Prefeitura de Guarapari abriu um novo Processo Seletivo, destinado à contratação de profissionais da saúde, em caráter temporário. De acordo com o edital, são ofertadas três vagas, além de cadastro reserva, para os seguintes cargos: Médico Pediatra (1); Médico Cínico Geral (2).

Vale ressaltar que entre as vagas citadas acima, há aquelas reservadas aos candidatos (PCD) que se enquadram nos itens especificados no edital.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa em nível superior, com registro no respectivo Conselho Regional.

Aos profissionais efetivados, o salário ofertado varia de R$ 4.240,00 a R$ 8.480,00, acrescido de outras gratificações, referente a jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever no período de 22 a 29 de fevereiro de 2024, exclusivamente de forma presencial, na Sede Administrativa da SEMSA, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, das 9h às 11h e das 13h às 16h30.

Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de currículo, mediante a pontuação de títulos e experiência profissional.

Em suma, este Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir da publicação da homologação do resultado final e/ou assinatura do primeiro contrato. Desta forma, os contratos serão celebrados por seis meses, podendo ou não ser renovado por igual período, a critério da Administração Direta.

Por fim, acesse o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos

