Prefeitura de Marataízes inaugura mais uma Unidade de Saúde

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou mais uma unidade de saúde, desta vez no bairro Belo Horizonte. A nova unidade faz parte do programa Estratégia de Saúde da Família e conta com dois consultórios médicos, um consultório odontológico, um consultório de enfermagem, recepção, sala de curativos, sala de vacina, sala de dispensação de medicamentos, sala de triagem, sala de esterilização, auditório, sala para os agentes comunitários de saúde, além de uma área interna destinada aos funcionários.

“Com esta inauguração, alcançamos a marca de 12 unidades com sede própria! Estrategicamente localizada na comunidade, a unidade é espaçosa e moderna, refletindo nosso compromisso contínuo de aprimorar a qualidade da saúde pública em nossa cidade”, declarou o Prefeito Robertino Batista da Silva.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Cristiane França, “a unidade de saúde no bairro Belo Horizonte é uma conquista para toda a comunidade e para Marataízes. A saúde pública de qualidade é o pilar básico para o desenvolvimento social, e estamos empenhados em levar essa revolução na saúde para todas as comunidades”.

A Unidade Estratégia Saúde da Família “Eduardo da Silva Júnior” – ESF Belo Horizonte, opera de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com uma equipe composta por enfermeiros, médico da família, ginecologista, pediatra, farmacêutico, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal, atendente e auxiliares de serviços gerais.

A unidade recebe o nome em homenagem ao Policial Militar Eduardo da Silva Júnior, que foi tragicamente assassinado aos 21 anos. A cerimônia de inauguração contou com a presença de familiares e amigos próximos.